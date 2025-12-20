2025年度（1月～12月）に反響の大きかった漫画記事ベスト5をお届けする。第1位は、婚活を始めたビンボー漫画家・中川学が婚活パーティで出会ったおじさんの人生に涙する回だった（初公開日：2025年7月12日）。 【漫画】最低なダサいおじさんと思っていたら最高にカッコよかった話 40代、50代の婚活パーティーに参加した48歳、年収200万円の漫画家・中川学。自らの「婚活」を描く漫画『婚