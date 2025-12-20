今年度活躍した新潟県内出身のスポーツ選手など15人に新潟日報スポーツ賞が贈られました。12月19日新潟市中央区で行われた新潟日報スポーツ賞の表彰式。スポーツで優れた成績を挙げた県内選手出身選手を表彰する新潟日報スポーツ賞には今年、7つの競技から15人が選ばれました。特別賞に選ばれたのは、フェンシングの世界選手権で男子エペ団体の一員として日本の初優勝に貢献した古俣聖選手。また、1