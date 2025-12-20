モデルの松島花さんが「Workout」として、ジムでのトレーニングの模様を投稿しています。 【写真を見る】【 松島花 】「食欲増してます運動すればOK」ジムで「ぐらぐらバランス」笑顔で見せる驚異の体幹松島さんは、黒のタイトなワークアウトウェアに黒のスニーカーを合わせ、シャープな印象で凹凸のあるローラーの上に立ったまま乗ってバランスを取っています。 そんな松島さんの両手には小さなダンベルが握られて