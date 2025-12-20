ミラノ・コルティナ五輪の代表最終選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権が２０日、都内で行われ、ペアのショートプログラム（ＳＰ）で昨季の世界選手権を制した三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が８４・９１点の高得点で首位発進した。演技後、三浦は試合直前に脱臼したとみられる左肩を押さえながら、涙を見せた。（デジタル編集部）握手をして演技を始めた２人は、３回転トウループを息ぴったりに着