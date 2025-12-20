女子プロレス団体「スターダム」の元ワンダー・オブ・スターダム王者で、現在はアクトレスガールズのプレーイングマネジャー兼キャストの惡斗が１９日、都内で記者会見を開き、フルコンタクトアクションエンターテインメント「ＡＣＴＲＩＵＭ（アクトリウム）」を来年２月２８日に東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧ（第１部午後２時、第２部午後６時半開演）で旗揚げすることを発表した。ＡＣＴＲＩＵＭとは「ＡＣＴ＝演じる」と「Ｒ