茅野市と立科町境の白樺湖畔にあるスキー場が20日、今季の営業を始めました。オープンしたのは白樺リゾート池の平スノーパークです。積雪は20センチほどで家族連れなどが初滑りを楽しんでいました。そり専用のスペースでは元気に雪遊びをする子どもたちの姿が…。東京から「気持ちいい」東京から「たくさん楽しい」また「冬のどうぶつ広場」では、ヤギやヒツジなどと触れ合うことができます。