東京六大学リーグの早大は２０日、年内の練習を終了した。チーム２度目の４連覇を狙った秋は２位。グラウンドでの部員全員による一本締めの際、小宮山悟監督（６０）は「４連覇を逃して悔しい思いでいるはずなので、天皇杯を取り戻せるよう、しっかりやろう」と声がけした。新チームの主将には、指揮官から「グラウンドでの姿」を評価され香西一希投手（３年＝九州国際大付）が就任。３年間の計２６試合の登板が全て救援という