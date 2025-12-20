広西チワン族自治区欽州鉄道のコンテナセンター駅でコンテナを積み込む列車。（ドローンから、欽州＝新華社記者／張愛林）【新華社北京12月20日】中国国有鉄道会社の中国国家鉄路集団は19日、1〜11月の鉄道貨物輸送量が前年同期比2.7％増の37億2700万トンだったと発表した。貨物積載車両数は1日当たり3.7％増の18万7千両となり、社会全体の物流コストを引き下げ、国民経済の安定運営を力強く支えた。越境貨物輸送は安定的