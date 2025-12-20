20日開催された日本と中央アジア5カ国の首脳会合の会場には、各国の民族衣装を身にまとったキャラクターの等身大パネルが設置された。高市早苗首相は各国大統領を出迎える際、それぞれのパネルの前で握手を交わし、歓迎ムードを演出。キャラクターは中央アジアを舞台に遊牧民の人間模様を描いた漫画「乙嫁語り」で知られる漫画家森薫さんが制作した。キャラクターは各国の国旗や民族衣装をイメージしたといい、いずれも女性が