※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじとある日曜日。近所のお兄さんとサッカーをする約束をしていた息子が、突然行くのを嫌がってしまう。あんなに楽しみにしていたのになぜ…。先日は息子に対して厳しいことを言った夫だが、この日は「行かなくてもいいよ」とやさしく声をかける。■サッカーには行かないことに ■夫も賛成 ■妻が見直していた矢先… ■3