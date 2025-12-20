男子第76回、女子第37回全国高校駅伝（21日・たけびしスタジアム京都発着）の開会式が20日、京都市体育館で行われ、女子で2連覇を狙う長野東の田畑陽菜主将が選手宣誓し「全ての皆さまへの感謝を忘れず、師走の都大路を熱気に包み込む力強い走りで駆け抜ける」と意欲十分に語った。男子では、前回2位の大牟田（福岡）から監督と大半の部員が移ってきた鳥取城北が2年ぶりに出場。赤池健監督は「昨年と同じように、わくわくする