JR和倉温泉駅の開業100周年記念式典で、写真に納まる参加者ら＝20日午後、石川県七尾市昨年元日の能登半島地震で被災したJR七尾線の和倉温泉駅（石川県七尾市）で20日、開業100周年を記念する式典が開かれた。温泉街は、地震の影響で多くの旅館が休業を余儀なくされている。地元観光協会の奥田一博会長は復興に向け「今まで以上に鉄道と温泉で手を取り合って、共に前に進んでいきたい」とあいさつした。式典では、金沢発の観光