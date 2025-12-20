運命…？▶▶この作品を最初から読む容姿、年齢、年収、学歴、家柄。「理想」という名の呪いに憑りつかれ、次第に自分を見失っていく女性がたどり着いたひとつの答えとは？10年付き合った男性と別れ、29歳になった今でも結婚に興味がなかったアスカ。しかし周りの友人たちの変化から婚活を始め、婚活パーティや婚活アプリを経て結婚相談所へ行くことにします。しかしそこで出会う男性にはなかなかフィーリングを感じず、