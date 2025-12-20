「BCNランキング」2025年12月8日〜14日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位MOBIUZ EX251EX251（BenQジャパン）2位REGZAゲーミングモニターRM-G276N（TVS REGZA）3位AOC 24G42E/1124G42E/11（TPV Technology）4位VA249HGVA249HG（ASUS）5位LG UltraGear OLED27GX700A-B（LGエレクトロニクス）6位Alienware AW2525HMAW2525HM（デル）7位REGZAゲーミング