マジョルカを率いるハコバ・アラサテ監督が、契約解除が発表されたMFダニ・ロドリゲスについて語った。19日、スペイン紙『アス』が伝えている。「僕が口にできるのは、ただただ『ありがとう』という言葉に限るよ」と本人のコメントを掲載するとともに、マジョルカは18日、MFダニ・ロドリゲスとの契約解除を発表した。同選手は今年9月に、ハコバ・アラサテ監督の選手起用を巡った批判を自身の公式SNSに書き込んだことで、クラブか