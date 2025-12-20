【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月からABCテレビで土曜24時から放送されているWEST.の冠番組『リア突WEST.レボリューション』。 2025年のラストとなる12月20日の放送では、重岡大毅と桐山照史が「鬼ごっこ協会」へ。鬼ごっこ日本代表と「スポーツ鬼ごっこ」の公式ルールで真剣試合に挑む。 ■日本No.1プレーヤー擁する日本代表チームとの真剣勝負！その結果は…？ WEST.がコン