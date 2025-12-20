2025年12月18日、香港メディア・香港01は、日本で雪を食べたマレーシア人インフルエンサーが8日間重い体調不良に陥ったと報じた。記事は、TikTokで活躍するマレーシア人のヘルマン・ラウィさんが昨年、山形県を旅行中に積もった雪を口にしたところ、その直後から体調が悪化し、ひどい風邪の症状に加え、咳、発熱、全身の激しい痛みに8日間も襲われ、残りの日本旅行を楽しむことができなくなったと紹介。自身の動画で「絶対に雪を食