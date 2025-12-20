横浜市立大や理化学研究所などのチームは20日までに、遺伝子の働き方のパターンを調べて分類することで、腎臓がんの診断を支援する方法を開発したと発表した。病理検査ではがんのタイプの診断や治療法の選択が難しいケースでの活用を想定。今後、臨床情報と遺伝子パターンの分析データを約千例収集して精度を高め、2027年中の保険適用を目指す。蓮見寿史横浜市立大准教授は「腎臓がんは適切な治療法の選択が難しいのが課題だっ