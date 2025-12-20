YouTuberの古川優香（28）が17日に投稿した動画で、「レベル3の重症みたいな感じやってんやん」と、子どもの頭のヘルメット矯正を始めたことを報告した。【映像】古川優香、ヘルメット矯正している息子の姿3月15日にYouTuberのサグワ（27）との結婚と妊娠を発表し、7月24日に第1子となる男の子の出産を報告していた古川。12月17日にはYouTubeチャンネルに「ご報告」と、動画を公開した。ヘルメット矯正している息子の姿を公開