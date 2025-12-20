Photo: かみやまたくみ 2024年1月21日の記事を編集して再掲載しています。カラビナなしの生活は考えられない。使用頻度の高いものを、すぐに取り出せる位置に付けられる「カラビナ」。カラビナがあれば、本来カバンやケースに入れるべきものを吊り下げておけるから超身軽。今回はそんな身軽でいられるカラビナを3つ紹介します。車内での｢財布はどこだ？｣問題を解決