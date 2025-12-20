日本テレビでは、生成AIをフル活用したドラマ『TOKYO 巫女忍者』を、1月7日(24:59〜 ※関東ローカル)に放送。莉子、藤原樹(THE RAMPAGE)らが出演する。『TOKYO 巫女忍者』このドラマは、江戸の風情が残りながらも“妖化(ようか)”の病がはびこる2026年の東京を舞台にした、新時代のアクションファンタジー。戦う宿命を背負った巫女一族の少女が、悩み傷つきながらも、力強く成長していく姿を描く。見どころは、実写×最新AI技術を