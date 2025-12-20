昨年のパリ五輪レスリング女子５３キロ級で金メダルの藤波朱理（２２＝日体大）が連勝記録を「１４９」とした。全日本選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）３日目（２０日、東京・駒沢体育館）、藤波は５７キロ級で出場。準々決勝では岩崎美優（日体大桜華高校）を１０―０で下すと、準決勝では屶網さら（ＫｅｅＰｅｒ技研）に７―４で勝利。２１日の決勝では徳原姫花（自衛隊体育学校）と対戦する。試合後、藤波は「