セブン‐イレブンが「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を、12月26日（金）から全国の店舗で実施する。セブンイレブンのちいかわコラボ第2弾(C)nagano今回は、原作に登場したスイーツをイメージした和洋のスイーツ5商品が勢ぞろいする。そのほかコラボ商品が順次発売され、スタンプラリーキャンペーンではお正月にちなんだ和装のちいかわた