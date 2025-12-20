明日21日は、低気圧や前線が日本付近を通過するため、近畿地方では広く雨が降るでしょう。局地的に、雷を伴って激しく降る恐れもあるため、急な強い雨や落雷や突風に注意が必要です。21日激しい雨や雷雨の恐れ明日21日は、低気圧や前線が日本付近を通過する見込みです。近畿地方では、朝には雨の降り始める所が多く、日中は広く雨が降るでしょう。一時的に雷を伴って降り方が強まる恐れもあり、紀伊山地周辺では激しく降る恐れも