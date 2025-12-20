令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase15「照らす」が21日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case15「照らす」予告CODEとはどんな組織なのか？ゼロ（声：川平慈英）に疑問をぶつけた莫（今井竜太郎）は、ノクス（古川雄輝）がかつてCODEのエージェントだったことを知らされる。ねむ（堀口真帆）はそんなノクスの悪夢を見抜くと莫に報告。すべてを悟った莫は改め