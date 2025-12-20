11月28日、防衛省で韓国の李赫駐日大使（左）と面会した小泉防衛相陸上自衛隊と韓国陸軍が来年1月、幹部候補生向けの交流事業を計画していることが20日、日韓政府関係者への取材で分かった。日韓間の防衛交流・協力は、航空自衛隊基地で予定されていた韓国空軍機への給油支援を日本側が中止した10月以降停滞していた。双方の防衛当局は今回の事業を機に事態を収束させ、今後の部隊間訓練の再開などにつなげたい考えだ。来年1月