れいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が20日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）に出演し、自民、維新両党が国会に共同提出した衆院議員定数削減法案について「パフォーマンスやめて」と切って捨てる場面があった。番組には同党の山本太郎代表が出演予定だったが体調不良のため大石氏が急きょ代役として出演。冒頭でMCの東野幸治に「高市政権になってから国会いかがですか？」と振られる