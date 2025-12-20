ナイツ塙宣之（47）が20日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。歌ネタが権利の問題で配信に乗らないことを「何とかならないのかね」と語った。塙は、21日に行われる漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で審査員を務める。ヤーレンズ、真空ジェシカら決勝出場経験を持つコンビが過去に「M−1」で披露したネタを配信でチェックしていたといい、「