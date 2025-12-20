出口はパリ五輪で金メダルに輝いた(C)Getty Images昨年夏のパリ五輪でカナダ代表として柔道女子57キロ級で金メダルを獲得した出口クリスタの“激変”姿が話題を呼んでいる。【写真】本当に激変！シックなドレス姿で凛とした美しさが際だつ出口の姿12月19日、スタイリッシュな黒のドレスに赤の光沢のあるブラウスを合わせたショットを自身のインスタグラムに投稿。これは映画「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の吹