中日ドラゴンズの平田良介コーチが企画した、中学１年生だけが出場できる野球大会の決勝戦が、愛知県豊田市で行われました。 【写真を見る】「控えにまわることが多い中学1 年生に出場機会を」 ドラゴンズ平田良介コーチが企画 “中１だけが出られる野球大会” 愛知・豊田市 これは中日ドラゴンズの平田良介コーチが、控えに回ることが多い1年生に出場機会を与えようと企画したものです。 この大会には県内外