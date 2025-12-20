20日は全国的に気温が上がり、各地で季節外れの暖かさとなりました。積雪が多い地域では、急な雪解けに注意が必要です。日本海には前線があって、暖かい空気が流れ込んでいます。このため、最高気温は平年を大きく上回った所が多く、石川・金沢では平年より13度高い22.4度と、この時期としては記録的な暖かさになりました。また、福岡で23.2度、大阪で20.8度など、西日本や北陸を中心に、各地で季節外れの暖かさとなりました。北日