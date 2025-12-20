◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、ペアのショートプログラム（SP）に、今季グランプリ（GP）ファイナル優勝の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場。ヒヤリとする一幕があった。3回転トーループやリフト技も華麗に着氷。三浦が手をつく場