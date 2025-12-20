昨年８月末でフジテレビを退社した渡邊渚アナウンサーが２０日、インスタグラムのストーリーズに新規投稿。ホテルを勝手に予約され、ドタキャンされる嫌がらせを受けていたことを明かした。『議員名で“勝手にホテル予約”多額キャンセル料…悪質な嫌がらせか』との見だしのネットニュースを引用し、「私も今月同じことをされて、大変でした。」と投稿した。記事中では、すべてが当日予約でキャンセル料が１００％かかる悪質な