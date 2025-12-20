中京競馬最終レースでの珍名馬の勝利に、ＳＮＳ上はお祭り騒ぎとなっている。Ｘ（旧ツイッター）でもトレンド入りするなど反響を呼んでいる。小雨のなか行われた２０日の中京１２Ｒ（３歳上１勝クラス）は１８頭が出走。２番人気のガンマジーティーピ（牡３歳、栗東・渡辺薫彦厩舎、父カレンブラックヒル）が勝利した。７番手で直線を向くと、外から必死の追い上げ。２着サンタアニタ、３着ノボリリアとの壮絶なたたき合いとな