◇ラグビーリーグワン2部第2節花園近鉄ライナーズ40―10NECグリーンロケッツ東葛（2025年12月20日東大阪市花園ラグビー場）ラグビーリーグワン2部の花園は20日、東大阪市花園ラグビー場で東葛とのホスト開幕戦を戦い40―10で勝利した。スポニチは開幕戦特別号外を作成し、入場者に配布した。子供たちも号外を手にライナーズを応援。ライナーズのチアガール「LINKS」の栞菜（かんな）さん（9）は「写真が大きくて見やす