日本銀行が追加利上げを決定し、政策金利は０・７５％程度と３０年ぶりの水準となる。植田和男総裁の判断への評価や今後の利上げ見通しについて、日銀ＯＢでちばぎん総合研究所の前田栄治社長と、野村証券の森田京平チーフエコノミストに聞いた。（大塚健太郎、奥田樹）ちばぎん総合研究所・前田栄治社長賃上げの「初動」の情報が入ってきた今のタイミングで日銀が利上げに踏み切ったのは適切だ。ただ、（物価上昇に対して金融