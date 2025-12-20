◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２０２３、２５年世界選手権金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は８４・９１点で首位発進した。国際スケート連盟（ＩＳＵ）非公認ながら北京五輪金メダルの隋文静、韓聡組（中国）の世界歴代最高８４・４１点を上回った。三浦が直前の６分間練習で