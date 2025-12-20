志の輔、談春、志らく、談笑が師匠との思い出と立川流の未来を語る 弟子・孫弟子が出演、貴重音源「芝浜」も特別オンエア！新春特番『立川談志生誕90年 さらに伝説へ』 2026年1月2日（金）午後2時30分から放送