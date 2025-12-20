２０日の日本テレビ「シューイチ」には、俳優の間宮祥太朗と新木優子が生出演した。ダブル主演する同局「良いこと悪いこと」が特集され、前話で実行犯として逮捕された宇都見（木村昂）が「実行していない犯行がある？」との考察が取り上げられた。回想シーンでは、貧ちゃん（水川かたまり）やニコちゃん（松井玲奈）らには手を下した描写があったものの、カンタロー（工藤阿須加）の居酒屋に火をつけるシーンやターボーにガ