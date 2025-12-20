ディズニーミュージカル「ライオンキング」が20日、日本上演27周年を達成し、東京・有例四季劇場で、特別カーテンコールが行われた。舞台に「2025・12・20ライオンキング27th」の幕が掲げられ、スカー役の北澤裕輔が「ミュージカル『ライオンキング』は、本日、日本上演27周年を迎えました。1998年の開幕から27年、多くのお客さまにご来場いただき、日本演劇史上初の無期限ロングランを続けてまいりました。作品を愛し、はぐく