みなさん、年賀状の準備はお済みでしょうか? まだデザインも決めてない! 出そうか迷っている! という方へ。インパクト抜群な「マツケン年賀状」はいかがでしょうか?ファミリーマートにてマツケン年賀状が好評発売中です‼️. きらびやかなマツケンデザイン全柄✨新年のご挨拶にぜひどうぞ😆. 各3枚入り/税込880円※一部店舗では取り扱いのない場合がございます🙇‍♀️ (@sanki_promoti