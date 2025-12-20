12月20日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（牝・芝1600m）は、F.ジェルー騎乗の8番人気、スピナーリート（牝2・栗東・須貝尚介）が勝利した。クビ差の2着にコールラヴ（牝2・栗東・友道康夫）、3着にペイシャシス（牝2・栗東・加藤公太）が入った。勝ちタイムは1:35.5（良）。1番人気でC.デムーロ騎乗、ピカキウイ（牝2・栗東・杉山晴紀）は4着、2番人気で田山旺佑騎乗、レディアグレッサー（牝2・栗東・新谷功一）は6着敗