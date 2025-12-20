俳優の大泉洋（52歳）が、12月20日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。「福山（雅治）さんとブランチ出ると、こんなに長い間出られるんだな」と、宣伝でも長時間出演できることに驚きの声を上げた。大泉は今回、「映画ラストマン -FIRST LOVE-」（12月24日公開）の宣伝を兼ねて、福山雅治（56歳）と共に生放送の同番組の冒頭から出演。福山の「おはようございます。12月20日土曜日、王様のブランチ、スタート