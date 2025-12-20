今回、Ray WEB編集部は浮気している友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公にはモエという友だちがいます。彼女は話している分にはいい子なのですが、ひとつ問題があって……？恋愛体質のモエの話にお手上げ状態の主人公。このあとモエはとんでもない発言をします……！原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【超恋愛体質】な女友だち！主人公が気づいた