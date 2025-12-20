明日21日(日)も全国的に傘の出番となりそうです。特に近畿や東海、関東は日中は雨具が手放せないでしょう。最高気温は、明日も平年を大幅に上回る所が多い見込みです。東京都心は春先の気温になるでしょう。積雪の多い地域は雪崩や落雪、融雪に注意が必要です。西日本はゆっくり天気回復東日本や北日本はお出かけには傘を明日21日(日)は、九州や中国地方は、朝までは広く雨が降るでしょう。昼前からは次第に天気が回復する見込み