◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(20日、代々木第一体育館)フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、2日目にはペアのショートプログラムが行われました。先日のグランプリファイナルで3季ぶりの優勝を果たした、三浦璃来選手・木原龍一選手の「りくりゅうペア」。この日は三浦選手が肩の脱臼に見舞われる中での演技となりましたが、シーズンベストとなる「84.91」(技術点46.67・演技構成点38.24）をマークし