【ワシントン共同】米司法省は19日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏に関する資料の開示を始めた。エプスタイン氏は政財界に幅広い人脈を持ち、トランプ米大統領に関する新たな事実が出てくるかどうかが焦点。ワシントン・ポスト紙などによると、初日は写真や文書など10万ページ以上が公開され、司法省幹部は「今後数週間」かけてさらに公開していくとしている。19日に公開された資料には、民主