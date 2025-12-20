クラシックギタリスト猪居亜美（31）が20日、インスタグラムを更新。ニューアルバムの発売を発表した。「2026年2月7日New Albun2タイトル同時発売決定」とし、クラシック作品集「BLACK ROSE」とロックカバー集「RED ROSE」と2つに分けて投稿。「BLACK ROSE」には、「悪魔の奇想曲／マリオ・カステルヌオーヴォ＝テデスコ」「羽衣伝説〜入山瑞博の旋律に基づく〜／藤井敬吾」など計5曲、「RED ROSE」には「The Trooper／Iron Maiden