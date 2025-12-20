AIとUXが変える“次世代の車内空間”を体感できるブースに！パナソニックオートモーティブシステムズは、2026年1月9日から11日に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「東京オートサロン2026」に出展すると発表しました。ブースのコンセプトは、「AIxUX=『移ごこちデザイン』が実感できる空間」。同社の考える移ごこち（心地よい移動）体験やAIについての考え方をコンセプト車両やディスプレイで伝えます。【画像】これがイ