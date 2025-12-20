Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。旅行は好きだけど、荷造りは正直ちょっと面倒。そう感じているのは、きっと私だけではないはず。特に、パッキングで頭を悩ませるのが、衣類のかさばりや小物の整理、そしてバッグの大きさ。リュックだと底の荷物が取り出しにくいし、かといって短期の旅行でスーツケースは少し大げさに感じるシーン、あります