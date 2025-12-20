「もうね、結婚の修羅場は、一通りコンプリートしました‼」。そう明るく笑い飛ばすのは、50歳にして３度の結婚と離婚を経験した埼玉県在住の内田智子さん。流産、不倫、DV――ありとあらゆる荒波を乗り越えてきた内田さんが、自身の“３つの結婚ストーリー”を振り返る。 【画像】「結婚の修羅場は一通りコンプリートした」と語るバツ３の50歳元プロスキーボーダー